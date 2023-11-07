Fahrettin Koca'dan Kritik Çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çağrıda Bulundu!

Türkiye'de yılda ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek vefat ettiğini belirtti. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanların her an ölümün eşiğinde olduğunu ifade eden Bakan Koca, organ bağışı çağrısında bulunarak şunları söyledi:

- Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin.

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.