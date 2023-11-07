Fahrettin Koca'dan Kritik Çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda organ bağışı çağrısında bulundu.

Fahrettin Koca'dan Kritik Çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çağrıda Bulundu!

Türkiye'de yılda ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek vefat ettiğini belirtti. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanların her an ölümün eşiğinde olduğunu ifade eden Bakan Koca, organ bağışı çağrısında bulunarak şunları söyledi:

- Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin.

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Siirt'te Feci Kaza! Otomobildeki Yangında 6 Kişi Hayatını KaybettiSiirt'te Feci Kaza! Otomobildeki Yangında 6 Kişi Hayatını KaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fahrettin koca # organ bağışı
Çok Okunanlar
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat İfşa Oldu!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Öne Çıkanlar ÇİN BMGK'YI FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇİRECEK! | Ulusal Dünya Turu ÇİN BMGK'YI FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇİRECEK! | Ulusal Dünya Turu Asyalılar Sağlıklı Uzun Yaşamlarını Ona Borçlu! Asyalılar Sağlıklı Uzun Yaşamlarını Ona Borçlu!