Dışişleri Bakanı Fidan Bakü'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bayramov ile kameralar karşısına geçen Fidan, Ermenistan'la normalleşme konusunda mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Bakü'de

Fidan, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili olarak da “ateşkes ve katliam arasında sadece ABD duruyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’da resmi temaslarda bulundu.

Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkile-Azerbaycan ilişkileri ele alındı. İki ülke arasındaki iş birliklerinin her alanda daha da güçleneceğine olan güven ifade edildi.

Bakan Fidan'ın daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetlararası görüşmeler yaptı. İkili görüşmenin gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Güney Kafkasya'da barış görüşmeleri ile İsrail’in Gazze’ye saldırıları vardı.

İki bakan görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini söyledi; “Normalleşme Yolunda Engel Görmüyoruz” dedi.

Fidan, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili olarak, ateşkesin önündeki engelin ABD olduğunu söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Ermenistan ile barış görüşmelerinde olumlu ilerlemeler olduğunu söyledi. Ermenistanlı yetkililerin, "orduların sınırdan karşılıklı olarak geri çekilmesi" yönündeki açıklamalarına da değinen Bayramov, "Azerbaycan sınırlarını sadece Azerbaycan ordusu koruyacaktır"

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