Dışişleri Bakanlığı SETA'ya emanet

Dışişleri Bakanlığı, SETA uzmanlarına emenet edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakan yardımcılığı görevlerine SETA Yöneticilerini atadı. SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve SETA Washington direktörü Nuh Yılmaz Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Dışişleri Bakanlığı SETA'ya emanet
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Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni görevlendirmeyle Dışişleri'ndeki SETA ağırlığı arttı.

Erdoğan bakan yardımcılıklarına Ayşe Berris, Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz'ı görevlendirdi. Duran ve Yılmaz'ın SETA Vakfı yöneticileri olması dikkat çekti.

Atama öncesinde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olan Yılmaz, SETA'nın Washington direktörüydü. Star gazetesinde de bir dönem dış haberler editörlüğü yapan Yılmaz, Hakan Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde de MİT Basın Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Burhanettin Duran da SERA'nın genel koordinatörüydü. Sabah Gazetesi yazarlığı yapan Duran, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi görevine getirilmişti.

Bu atamalarla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda SETA hakimiyeti arttı. Kuruluşun dergisi için sık sık makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da SETA'ya yakınlığı biliyor.

Öte yandan MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da SETA Vakfı'nın üyeleriydi.

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