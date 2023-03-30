Meclis'ten NATO'nun genişlemesine onay: AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'den eller NATO için kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından riskli olan NATO'nun genişlemesi politikası, TBMM tarafından kabul edildi.

Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

Genel Kurul'da söz alan AK Parti, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyen konuşmalar yaptı.

Kanun teklifi AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili vekillerin kullandığı 276 'evet' oyu ile kabul edilirken, HDP oylamaya katılmadı.

STOLTENBERG, TBMM'NİN FİNLANDİYA'YA NATO ONAYINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, TBMM'de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır." ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TÜRKİYE'YE "TEŞEKKÜRLER" MESAJI

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti: