Zelenskiy'nin ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken görüştü

Türkiye'nin Atlantik ile görüşme trafiği arttı. Zelenskiy'nin Türkiye'ye gelmesi sonrası dikkat çeken başka bir görüşme de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

Zelenskiy'nin ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Blinken görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

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# hakan fidan # Antony Blinken # isveç # nato # Ukrayna # Zelenskiy
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