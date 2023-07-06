Brüksel'de kritik toplantı! Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları bir araya geliyor

İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nde öncelikli gündem maddelerinden olacak.

Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi İsveç Başbakanı ADB Başkanı Biden’ı ziyaret etti. Biden, İsveç'in NATO üyeliğine tam destek verdiğini söyledi.