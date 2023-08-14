En inatçı kiloları dondurulmuş domates kabuklarıyla verin! 1 haftada 10 kilodan kurtulun

Korelilerin en popüler zayıflama yöntemi olan dondurulmuş domatesler adeta tüm yağları cayır cayır yakıyor. Dondurulmuş limon diyetinden donra popüler olan dondurulmuş domates içeriğinden yüksek oranda lif barındırır. Bu sayede bağırsaklardaki flora sayısı artar.

Kilo alımına en büyük etkenlerden biri olan bağırsak tıkanıklığı ve midede enzimlenmenin az olmasıdır. Bunun yanı sıra yeterli oranda lif tüketilmemesi de kilo alımına yol açar. Ancak dondurulmuş domates bu iki sorunu kökten çözer.

PEKİ NEDEN NORMAL DOMATES YERİNE DONDURULMUŞ DOMATES?

Koreliler dondurulmuş domatesin içinde vitamin kaybı yaşanmadığı için daha faydalı olduğunu iddia eder. Vitaminlerden daha hızlı fayda sağlanmak için bu yöntemi seçen Koreliler adeta 1 haftada 10 kilo verdiğini de tespit etmişler.

Domatesi sıcak su da bekletip kabuklarını elle soyun akabinde iyice ezin ancak bu esnada asla herhangi bir metala maruz kalmamalı metal meyve ve sebzelerin değeri kaybolur. Ezilen domatesleri üzerine limon suyu döküp karıştırın ardından buz kalıplarına koyun.

Buz olan bu karışımı aç karına üzerine arıtılmış su doldurarak tüketin. Aç karnına her gün tüketilen bu suyun birçok faydası olur.

EN İNATÇI KİLOLARDAN DONDURULMUŞ KURTULUN

Her sabah aç karnına tüketilen dondurulmuş domates kalıpları sayesinde mide asidi dengeler. Bağırsaklar daha iyi çalışır ve temizlenir. Bunun yanı sıra bağırsaklardan besin atıkları da atılır.

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barındırdığından kilo verirken vücudun gerekli olan vitamin değerlerini de artırır.

Sadece vücut yağlarından kurtulmuş olmazsınız aynı zamanda enerjisini de yükselterek hızla acıkmayı engeller. Uzun süre tok tutar.