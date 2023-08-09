Dondurulmuş limonlarla haftada 5 kilo verin! Aç kalmadan spor yapmadan zayıflayın

Haftada 5 kilo vermek isteyenler dondurulmuş limonlar sizin için bir numaralı besin. Aç kalmadan spor yapmadan zayıflamanızı sağlayacak bu yöntemi sizler için derledik. İşte dondurulmuş limonlarla zayıflamanın yöntemi:

Dondurulmuş limonlarla haftada 5 kilo verin! Aç kalmadan spor yapmadan zayıflayın
Dondurulmuş limonlarla haftada 5 kilo verin! Aç kalmadan spor yapmadan zayıflayın
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Zayıflamak ancak aç kalmak ya da spor yapmak istemeyenler için dondurulmuş limon bir efsanedir. Dondurulmuş limon sayesinde yağlarınızı katur kutur eritebilirsiniz. Özellikle bölgesel zayıflamayı sağlayan dondurulmuş limonu sizler için nasıl tüketeceğinizi derledik. 

Dondurulmuş limon İçeriğinde antioksidan değerini artırır. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan minerallerin iki katını kolaylıkla sağlar. Zayıflamanızı hızlandıran dondurulmuş limon sayesinde sporu aç kalmayı unutun. 

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Dondurulmuş limon zayıflatır mı

DONDURULMUŞ LİMONLARLA HAFTADA 5 KİLO VERİN!

5 adet limonu rendeleyip buzluk kısmına koyun. Donan limon kabuklarını daha sonra parça parça bir bardağın içine koyup üzerine bir adet tarçın ve soğuk su dökün. Donmuş limonların değeri artığından metabolizmanız daha hızlı hareket ede. Bu yüzden bu işlemi aç karnına ya da yemekten bir saat sonra yapın. 

Dondurulmuş limon zayıflatır mı

Bunun yanı sıra dondurulmuş limon bağırsak florasını dengeleyerek daha iyi çalışmasını destekler. Bağırsaklar yumuşadıkça kabızlık riski azalır. Kabızlığın olmadığı vücutta yağlar daha hızlı erir. Bağırsaklarda besin atıklarını vücuttan atar. 

Dondurulmuş limon zayıflatır mı

Dondurulmuş limonlar ayrı zamanda vücuttan hızla biriken ödemleri atarak mesanede biriken iltihabı da çözer. İdrar yolu enfeksiyonunun bağırsaklara hasar vermesini engeller. 

Dondurulmuş limon zayıflatır mı

Özellikle tıkanmış bağırsak iltihaplı kolonu tedavi ederek içeriğinde enfeksiyonu azaltır. Bu sayede rahat tuvalete çıkmayı destekler.

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