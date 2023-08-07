Hande Erçel günden gün inceldi! İşte 29 yaşındaki oyuncunun uyguladığı diyet

En çok kazanan kadın oyuncular arasında yer alan Hande Erçel bu başarısını bir yandan da güzelliğine ve fiziğine borçludur. Adeta bir deri bir kemik kalan Hande Erçel'in son 4 yıldır uyguladığı diyet ve sporu sizler için detaylandırdık.

Hande Erçel'i günden güne incelten zayıflama yöntemi adeta 4 yıl sürdü. Erçel, bu süreçte bir deri bir kemik gibi kaldı. Bu yüzden bazı hayranları bu kadar zayıflığın hastalığa neden olacağını belirtti.

PEKİ HANDE ERÇEL NASIL ZAYIFLADI?

29 yaşındaki ünlü oyuncu bundan 4 sene önce başladığı protein diyeti ve sıvı diyetleriyle dengeli beslenmeye geçti. Hayatındaki beslenme düzenini minimuma indiren Hande Erçel, 4 yıldır haşlanmış sebze tüketerek vücudundaki yağ oranını azaltmayı hedefledi.

Ancak ünlü oyuncu bununla da sınırlı kalmadı. Aynı zamanda beslenmesine ek olarak spor da ekledi. Plates ve sabah yürüyüşlerini bırakmayan Hande Erçel, fast foodu hayatından çıkardı.

Protein ve haşlanmış sebze ağırlıklı beslenmede vücut indeksinde ciddi bir değişim meydana gelir. Hande Erçel'in da zayıf görünmesindeki en büyük etken bu oldu.

PROTEİN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Protein diyeti tamamen kan şekerini dengeleyen bir diyettir. Bu sayede kişi abur cubur yeme ihtiyacına girmez. Bu da yağların daha hızlı çözülmesini sağlar.

Meyve sebze ve kuru baklagillere sahip olan bu beslenme yönteminde en dikkat çekici detay mantar ve sebze ağırlıklı bir beslenmedir. Ayrıca sebzelerin mutlaka haşlanması lazım.

Karbonhidrat vücut endeksi kontrol edildikten sonra alınmalı. Kadınların 50 erkeklerin gün içinde 60 gram protein alması lazım. Reçel, mayonez, beyaz ekmek ve çikolatadan kesinlikle uzak durulmalı. Su tüketimi yaklaşık 3 litre olmalı.