Hande Erçel nasıl ünlü oldu? Hande Erçel kimdir ve aylık kazancı ne kadardır?

30 yaşında olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel yüzü listesinde ilk üçte yer aldı. Bu haber sonrası Hande Erçel'in dünya çapınca bu kadar hızlı tanınması merak konusu oldu. Hayatı hakkında araştırma yaparken çok dikkat çeken bir diğer durumu ise aylık kazancı oldu. Hande Erçel, bir ayda yaptığı proje anlaşmalarıyla bir villa ve bir araba alabilecek kadar para kazandığı ortaya çıktı. Sizler için Hande Erçel'in hayatını detaylandırdık.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kadım 1993 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi daha sonra İstanbul'a taşınınca Hande Erçel'in de kariyer planları netleşti.

Ablası Gamze Erçel işe beraber Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazandı. Ablası moda tasarım okurken Hande Erçel Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden eğitim aldı.

2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı. İkincilik ödülüyle geri döndü. Bu da oyunculuğa adım atmasına vesile oldu.

2015 yılında ilk kez Güneşin Kızları adlı dizide genç liseli bir kızı oynadı. Burada çıkış yakaladı ancak Orta Doğu ve Asya ülkelerinde Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle adını duyurdu. Dünya çapınca ciddi bir hayran kitlesi elde etti.

Türk oyuncuları arasında sosyal medyada en çok takipçiye sahip kadın oyuncu oldu. Tüm rakiplerini her alanda eleyen Erçel, annesinin ölüm haberiyle 2 yıl ekrana ara verdi. Kanserden dolayı annesi Aylin Erçel'in vefat haberi Erçel'i derinden sarstı.

Ara vermesinin ardından ise ekranlara Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı diziyle döndü. Reklam teklifleri mankenlik modellik derken Erçel'in aylık kazancı 5 milyon TL'yi geçtiği iddia edildi.