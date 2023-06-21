Geleceğin Müslüm babası! Damar şarkıların prensi Semicenk kimdir? Semicenk kaç yaşındadır?

Dünya genelinde yanık denilen ses aralığına sahip çok az insan var. Bunlardan biri ise Müslüm Gürses'ti. Müslüm Gürses'ten sonra ise Türk müzik tarihine damga vuran Semicenk oldu. Semicenk, son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcıları arasında yer aldı. Sanatçıların düzet yapmak için sıraya girdiği Semicenk'in bu başarısının sırrı ise merak edildi.

Kulislerde Semicenk'in oldukça mütevazi bir genç olması dikkatleri üzerine çekti. Damar şarkıların arabeskin yeni prensi kabul edilen Semicenk hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

SEMİCENK KİMDİR?

14 Nisan 1998 yılında Ordu'da doğan Cenk Baş, sahneye Semicenk olarak çıkış yaptı. İlk olarak O Ses Türkiye müzik yarışmasına katılan Semicenk, ses aralığıyla herkesi şaşırttı.

Çünkü Semicenk'in ses tonu Müslüm Gürses ile hemen hemen aynıydı. Bu yanık aralık sayesinde jüri üyelerini kendine döndüren Semicenk Hadise'nin takımında yer aldı.

Daha sonra 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' şarkılarıyla viral oldu. Şarkılar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken Semicenk 2021 yılında kimsenin tahmin edemediği o çıkışı yaptı.

"Düşer Aklıma" şarkısıyla müzik listelerini alt üst etti. 100 milyon defa tık alan Semicenk müzik platformlarında dünya listelerinde Lady Gaga ve BTS gibi şarkıcılarla aynı listede yer almayı başardı.

Genç yaşına rağmen büyük çıkışlar yapan Semicenk Funda Arar, Ziynet Sali gibi şarkıcılar düet yaptı. Son olarak ise Aşırı Doz isimli bir EP çıkardı. Tanlık 1 milyon tıklama almayı başaran Semicenk'e platformlardan teklif geldi.