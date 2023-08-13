Tam bir yakıt deposu çekirdek! Günde 5 tane yutarak göbek yağlarından kurtulun

Kilo verirken özellikle en inatçı göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak zorlu hale geliyor. Zayıflamayı daha basit hale getirmek için Canan Karatay'dan İbn-i Sina'ya kadar birçok hekim zeytin çekirdeğini öneriyor. Zeytin çekirdeği yutmak herkese korkunç gelebilir. Ancak zayıflamayı desteklediğini duyanlar şaşıp kalıyor. Adeta göbek yağlarının yakıtı olan zeytin çekirdeğinin zayıflamadaki yerini derledik.

PEKİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ZAYIFLATIR MI?

Alternatif tıpta faydası tespit edilen ancak henüz bilimsel bir kesinliği olmayan zeytin çekirdeği zayıflatır. Sindirimi kolaylaştıran zeytin çekirdeği bir bütün yutulmak yerine kırılmasında fayda var. Bunun yanı sıra büyük zeytin çekirdekleri için geçerli değildir.

Zeytin çekirdekleri yutulduklarında mide asidini hareketlendirir. Bu da sindirimi hızla çalıştırır. Midenin fonksiyonel olarak hareketlenmesi artınca bağırsaklarda harekete geçer.

Bu sistematik hareketlenme metabolizmaya fayda sağlar. Bu yüzden yağlar hızla yakılır. Ayrıca zeytin çekirdeği en az 6 saat tok tutarak aşırı tüketimi engeller. Yemek tüketimi azaldıkça vücuttaki enerji depoları yağları hareketlendirerek yakılmasını destekler.

Yani iki kapıda da vücuttaki yağ oranı hızla yakılır. Bu da hızla kilo vermeye yardımcı olabilir. Kronik bağırsak ve mide hastalığı olanların tüketmemesi gerekir. Bu tarz durumlarda uzmanlara başvurmak önemli.