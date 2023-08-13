Tam bir yakıt deposu çekirdek! Günde 5 tane yutarak göbek yağlarından kurtulun

Göbek yağları en inatçı bölgedir. Zayıflamayı daha kolay hale getirmek için göbek yağlarından başlayın bunun içinde zeytin çekirdeklerine ihtiyacınız var. Peki zeytin çekirdekleri zayıflatır mı? Detayları haberimizde:

Tam bir yakıt deposu çekirdek! Günde 5 tane yutarak göbek yağlarından kurtulun
Tam bir yakıt deposu çekirdek! Günde 5 tane yutarak göbek yağlarından kurtulun
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Kilo verirken özellikle en inatçı göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak zorlu hale geliyor. Zayıflamayı daha basit hale getirmek için Canan Karatay'dan İbn-i Sina'ya kadar birçok hekim zeytin çekirdeğini öneriyor. Zeytin çekirdeği yutmak herkese korkunç gelebilir. Ancak zayıflamayı desteklediğini duyanlar şaşıp kalıyor. Adeta göbek yağlarının yakıtı olan zeytin çekirdeğinin zayıflamadaki yerini derledik. 

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Zeytin çekirdeği zayıflatır mı

PEKİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ZAYIFLATIR MI?

Alternatif tıpta faydası tespit edilen ancak henüz bilimsel bir kesinliği olmayan zeytin çekirdeği zayıflatır. Sindirimi kolaylaştıran zeytin çekirdeği bir bütün yutulmak yerine kırılmasında fayda var. Bunun yanı sıra büyük zeytin çekirdekleri için geçerli değildir.

Zeytin çekirdeği zayıflatır mı

Zeytin çekirdekleri yutulduklarında mide asidini hareketlendirir. Bu da sindirimi hızla çalıştırır. Midenin fonksiyonel olarak hareketlenmesi artınca bağırsaklarda harekete geçer.

Zeytin çekirdeği zayıflatır mı

Bu sistematik hareketlenme metabolizmaya fayda sağlar. Bu yüzden yağlar hızla yakılır. Ayrıca zeytin çekirdeği  en az 6 saat tok tutarak aşırı tüketimi engeller. Yemek tüketimi azaldıkça vücuttaki enerji depoları yağları hareketlendirerek yakılmasını destekler.

Zeytin çekirdeği zayıflatır mı

Yani iki kapıda da vücuttaki yağ oranı hızla yakılır. Bu da hızla kilo vermeye yardımcı olabilir. Kronik bağırsak ve mide hastalığı olanların tüketmemesi gerekir. Bu tarz durumlarda uzmanlara başvurmak önemli. 

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