İbn-i Sina'dan metabolizmayı formatlayan besin! Yağları ışık hızıyla eritiyor

Hekimlerin Piri olarak geçen İbn-i Sina, metabolizmaya fayda sağlayan besinlerden en etkilisini açıkladı. Metabolizma zamanla duran bir sistemdir bu yüzden kilo alımları cilt sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açar. Metabolizma hızını ayarlamak ise ün içinde tüketilen bazı besinlere bağlı olduğunu söyler İbn-i Sina bunlardan en etkilisinin menengiç tohumu olduğunun da altını çizer.

İbn-i Sina'nın metabolizmaya format atan menengiç tohumu hakkındaki bilgilerini sizler için derledik. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla kahve formunda tüketilen menengiç tohumu zayıflatır mı? İşte ayrıntılar...

İBN-İ SİNA'DAN METABOLİZMAYA FORMAT ATTIRAN MENENGİÇ ÖNERİSİ

Yüksek oranda A, C, E ve B vitaminleri barındıran menegiç tohumu zamanla metabolizmanın çalışmasını etkileyen vitaminler bakımından zengindir.

Metabolizma çalışmak için sıklıkla vitaminlere özellikle de proteine başvurur. Protein sayesinde vücuttaki tüm yağlar enerji deposuna döner. Bu da besinlerin doğruca kan ulaşmasını sağlayan parçalanmaya yol açar.

Menengiç kahvesinden günde bir tane tüketmen bu hızı destekler. Bağırsakların daha işlevsel çalışmasını sağlar. Ancak bununla beraber fast food ürünlerinden uzak durmanızda da fayda var.

Vücuttaki yağların atılması yerine enerji depolarına ya da kas sistemine gönderir. Hücreleri genç tutarak yaşlanmayı engeller.

Menengiç kahvesinin bilimsel olarak zayıflattığı da kanıtlanmıştır. Yerli halk menengiç tohumuna bıttım ya da çıtlık da der. Bu tohumdan sabunda elde edilir. Sabun cilt problemlerini özellikle de saç dökülmelerini durdurur.