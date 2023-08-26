ABD hegemonyası bitti! Bir haftada 8 petrol sondajı kulesi indi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalırken bu yıl 93 kule işlemlerini durdu.

ABD hegemonyası bitti! Bir haftada 8 petrol sondajı kulesi indi
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 8 azalarak 512'ye geriledi.

SON BİR YILDA 93 KULE İŞLEM DURDU

Perşembe gününü 83,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,83 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 79,05 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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