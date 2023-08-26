ABD’de petrol rafinerisinde yangın çıktı, bölge tahliye edildi

ABD'de Louisiana eyaletinde bir petrol rafinerinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye tahliye emri verildi.

ABD’de petrol rafinerisinde yangın çıktı, bölge tahliye edildi
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ABD’nin Louisiana eyaletindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının ardından bölge sakinine tahliye emri verildi.


ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Garyville bölgesinde Marathon Petrol Şirketine ait petrol rafinerisinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Rafinerinden yoğun duman yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rafineriye yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta yaşayan tüm bölge sakinine tahliye emri verildi. Şirketten yapılan açıklamada, yangının yakıt olarak kullanılabilecek yanıcı bir sıvı olan nafta sızıntısından kaynaklandığı, yaralanan olmadığı belirtildi.


Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, tahliye emri de kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ABD petrol # ABD Louisiana
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