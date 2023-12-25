ABD Kızıldeniz'de Yalnız Kaldı! Müttefik Devletlerden Yemen İttifakına Karşı Olumsuz Yanıt

ABD, Kızıldeniz’de Yemen’e karşı askeri ittifak kuramıyor. Müttefik devletler ABD’nin önüne şartlı talepler koyuyor.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki gemi trafiğini büyük oranda durduran Yemen'deki Husi hareketi, kısa sürede büyük etki yaratmayı başardı.

Kızıldeniz’de gemi trafiğinin durması başta ABD ve İsrail olmak üzere Avrupa devletlerine büyük maddi zararlar yaratıyor.

ABD'nin Kızıldeniz'i açık tutmaya yönelik Husilere karşı oluşturmak istediği “Refah Muhafızı Operasyonu” ise henüz faaliyete başlayamadı.

ABD Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere karşı oluşturduğu “Refah Muhafızı Operasyonu”na 20'den fazla ülkenin katılmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ancak ABD’nin açıklamalarına rağmen ismi sayılan ülkeler, koalisyonun sorumluluğunda hareket etmeyeceklerini ilan etti. İspanya, İtalya ve Fransa savunma bakanlıkları peş peşe yaptıkları açıklamalarla çeşitli mazeretlerle koalisyona katılmayacaklarını bildirdi. Bazı ülkeler ise yalnızca subay göndereceklerini duyurdu.

Uzmanlar ise Yemen'deki Husilere yönelik bir saldırının İran'ı kışkırtabileceğini, bunun da savaşın yayılmasına neden olabileceğini belirtiyor.

ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri, İran çekincesi sebebiyle sorunun ana kaynağı olan İsrail'i durdurularak krizin çözülmesinden yana olduklarını bildiriyor.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurması hakkında; "ABD böyle bir şeye kalkışamaz eğer böyle bir akılsızlık yapmak isterlerse olağanüstü sorunlarla karşılaşacaklardır." açıklamasını yapmıştı.