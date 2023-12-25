ABD Kızıldeniz'de Yalnız Kaldı! Müttefik Devletlerden Yemen İttifakına Karşı Olumsuz Yanıt

ABD'nin Kızıldeniz'de Husilere karşı kurmaya çalıştığı koalisyona ülkelerden ciddi bir güvensizlik var. ABD'nin müttefikleri, Washinton'un çağrısını ya reddediyor ya da şartlı talep sunuyor. Çünkü Yemen’e karşı operasyon, İran'ı kışkırtabilir ve savaşın yayılmasına neden olabilir.

ABD Kızıldeniz'de Yalnız Kaldı! Müttefik Devletlerden Yemen İttifakına Karşı Olumsuz Yanıt
Son Güncelleme:

ABD, Kızıldeniz’de Yemen’e karşı askeri ittifak kuramıyor. Müttefik devletler ABD’nin önüne şartlı talepler koyuyor.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki gemi trafiğini büyük oranda durduran Yemen'deki Husi hareketi, kısa sürede büyük etki yaratmayı başardı.

Kızıldeniz’de gemi trafiğinin durması başta ABD ve İsrail olmak üzere Avrupa devletlerine büyük maddi zararlar yaratıyor.

ABD'nin Kızıldeniz'i açık tutmaya yönelik Husilere karşı oluşturmak istediği “Refah Muhafızı Operasyonu” ise henüz faaliyete başlayamadı.

ABD Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere karşı oluşturduğu “Refah Muhafızı Operasyonu”na 20'den fazla ülkenin katılmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ancak ABD’nin açıklamalarına rağmen ismi sayılan ülkeler, koalisyonun sorumluluğunda hareket etmeyeceklerini ilan etti. İspanya, İtalya ve Fransa savunma bakanlıkları peş peşe yaptıkları açıklamalarla çeşitli mazeretlerle koalisyona katılmayacaklarını bildirdi. Bazı ülkeler ise yalnızca subay göndereceklerini duyurdu.

Uzmanlar ise Yemen'deki Husilere yönelik bir saldırının İran'ı kışkırtabileceğini, bunun da savaşın yayılmasına neden olabileceğini belirtiyor.

ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri, İran çekincesi sebebiyle sorunun ana kaynağı olan İsrail'i durdurularak krizin çözülmesinden yana olduklarını bildiriyor.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz'de uluslararası koalisyon kurması hakkında; "ABD böyle bir şeye kalkışamaz eğer böyle bir akılsızlık yapmak isterlerse olağanüstü sorunlarla karşılaşacaklardır." açıklamasını yapmıştı.

MİT'ten Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu ÖldürüldüMİT'ten Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu ÖldürüldüGündem
# abd # Yemen # Kızıldeniz
Çok Okunanlar
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Türk Ordusuna Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Bugün Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? İSKİ Güncel Veriyi Duyurdu!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Meteoroloji Müjdeyi Verdi: Bayağıdır Bekleniyordu! Kar Haberi Sonunda Geldi!
Öne Çıkanlar Yunanistan bu sefer de Türk bayrağına özendi! │Stratejik Akıl - Koray Kamacı, Doğan Akdeniz #canlı Yunanistan bu sefer de Türk bayrağına özendi! │Stratejik Akıl - Koray Kamacı, Doğan Akdeniz #canlı Bu Maskeyi 3 Gün Boyunca Yapın! Bu Maskeyi 3 Gün Boyunca Yapın!