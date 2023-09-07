Atlantik'in Kafkaslara inme projesi! ABD-Ermenistan ortak tatbikatı

ABD ile Ermenistan 11-20 Eylül tarihleri arasında askeri tatbikat düzenleyecek. Yapılacak tatbikat bölgede hezimete uğrayan ABD'nin yeni stratejisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar tatbikatı ABD'nin Kafkaslara inme projesinde yeni bir adım olarak yorumluyor.

Atlantik'in Kafkaslara inme projesi! ABD-Ermenistan ortak tatbikatı
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UMUT GÖR

Ermenistan ile ABD, 11-20 Eylül tarihleri arasında ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatına hazırlanıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, "ABD ile uluslararası barış koruma görevleriyle" ilgili ortak tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

ABD tatbikat yapacak! Ermenistan 'barış' misyonuna hazırlanacakmışABD tatbikat yapacak! Ermenistan 'barış' misyonuna hazırlanacakmışDünya

BARIŞ ADIBELLİ ABD-ERMENİSTAN TATBİKATINI YORUMLADI

Tatbikatın zamanlamasını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Adıbelli, yapılacak tatbikatı ABD'nin Kafkaslar da görünürlüğünü artırma projesi olarak yorumladı.

Adıbelli tatbikatın aynı zamanda Rusya'ya bir mesaj olduğu görüşünde. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tatbikatla ilgili açıklama geldi. Peskov, “Ermenistan'ın ABD ile askeri tatbikat niyetini özellikle de mevcut durumlarda endişe verici buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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