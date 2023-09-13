Azerbaycan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara BM kürsüsünden tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cenevre'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumu kapsamında konuşma yaptı. Azerbaycan'ın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası belgelerde yer alan insan haklarının temel ilkelerini koruduğunu belirten Bayramov, sürdürülebilir barış, kalkınma ve tüm insanların refahı için insan haklarının tam olarak hayata geçirilmesinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.

Bayramov, Azerbaycan'ın insan haklarına olan bağlılığından taviz vermediğini ve bu alanda reformlarını sürdürdüğünü ifade etti. Hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, İslamofobi ve nefret söylemlerindeki artıştan endişe duyduklarını dile getiren Bayramov şunları ifade etti:

- Bu tutumlar toplumlarımızın uyumu, güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü adı altında dünyanın bazı yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması ve ona saygısızlık yapılması kabul edilemez ve nefret suçu teşkil etmektedir. Bu olayların etkili bir şekilde önlenmesi ve bunlara karşı mücadele, ortak uluslararası çabalar gerektirir.

ERMENİSTAN KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Bayramov, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini vurguladı. Ermenistan'ın 1987'den 1991'e kadar uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek 200 bin Azerbaycanlıyı vatanlarından zorla sürgüne yolladığını aktaran Bayramov, "Ermenistan'daki tüm Azerbaycan yerleşim yerleri yeniden adlandırıldı, tarihi ve kültürel mirasımız kasten hedef alındı, tahrip edildi ve yok edildi." dedi.

Bayramov, sınır dışı edilen Azerbaycanlıların ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüşünün sağlanması yönünde defalarca çağrı yapıldığını ancak Ermenistan'ın bu çağrıyı reddettiğini anlattı.,

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ilgili BM uzmanlarından sürgüne yollanan Azerbaycanlıların haklarının ele alınmasını beklediklerini kaydeden Bayramov, Azerbaycanlılara karşı uluslararası insan hakları hukukunu ağır şekilde ihlal ettiği için Ermenistan yönetiminin uluslararası sahnede hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ERMENİSTAN'IN ETNİK NEFRETİ TEŞVİK ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Bayramov, Ermenistan'ın "intikamcı" bir zihniyetle normalleşme süreci kapsamındaki taahhütlerinden kaçmaya çalıştığını söyledi. Ermenistan'ın aktif olarak etnik nefreti teşvik ettiğini, gerçekleri çarpıttığını ve Ermenileri manipüle ettiğini belirten Bayramov, "Azerbaycan, bu kritik dönemde uluslararası toplumdan, Ermenistan'ı sorumsuz davranışlar ve saldırgan politikalarından vazgeçmeye, çatışma sonrasında ortaya çıkan zorluklarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.