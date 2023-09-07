Biden-Trump savaşı devam ediyor! Trump'ın verdiği tüm izinleri iptal ediyor

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Alaska'daki koruma altındaki bölgelerde petrol ve gaz sondajı için verilen izinleri iptal edeceklerini açıkladı.

PETROL SONDAJI İZİNLERİ İPTAL

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Arktik Ulusal Koruma Bölgesi'ndeki petrol ve gaz lisanslarını iptal ederek, Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervine yeni korumalar getiriyor." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Deb Haaland da gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adımla, kimsenin dünyanın en hassas bölgelerinde petrol sondajı yapma hakkı olmayacak. Kamusal alanlar tüm ABD'lilerindir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Haaland'a destek vererek, "Bu adım, ezelden beri bölgede yaşayan Alaskalı yerlilerin kültürü, tarihi ve bilgeliğini onurlandırırken, Arktik bölgeleri ve yaban hayatını koruyacaktır." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Biden yönetimi, son dönemde bölgede 8 milyar dolarlık sondaj yapılması için onayladığı projeyi iptal etmedi.

Alaska'daki yaban hayatı koruma bölgesi, kutup ayıları, ren geyikleri ve göçmen kuşlara ev sahipliği yaparken, bölgede 11 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Trump döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.