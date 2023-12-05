Dünya Bankası Türkiye'ye 750 Milyon Dolar Finansman Sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye’ye 750 milyon dolar finansman hazırlığında. Finansman elektrik iletim alanında kullanılacak.

Dünya Bankası Türkiye'ye 750 Milyon Dolar Finansman Sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye’ye 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Finansman elektrik iletimi alanında kullanılacak.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağı ifade ediliyor.

Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içeriyor.

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# dünya bankası # finansman # Yenilenebilir enerji
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