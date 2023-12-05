Dünya Bankası, Türkiye’ye 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Finansman elektrik iletimi alanında kullanılacak.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağı ifade ediliyor.

Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içeriyor.