Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji Duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun batısı ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bölgede kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli Yağış Geliyor! Meteoroloji Duyurdu
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Yurt genelinde havaların aniden soğumasıyla birlikte çoğu ilde yağışlar da arttı. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Anadolu'nun batısıyla ilgili önemli bir uyarı geldi.

Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmin raporunda, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Buna göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışlar, bugün akşamdan yarın sabaha kadar kuvvetli olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar görülecek.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalarla dağlık, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # sağanak # yağmur
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