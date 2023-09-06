Dünya sele teslim oldu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkesi Brezilya'yı, kasırga, sağanak, heyelan ve sel vurdu. Toplam 54 şehri vuran kasırganın 20 binden fazla insanı etkiledi.

Ülkenin güney kesiminde yaşanan felaketlerde 30'dan fazla can kaybı yaşandı. 20'den fazla kasabada acil durum ilan edildi, binlerce kişi tahliye edildi.

Evler çatılarına kadar su altında kaldı. Evleri su altında kalanlar çatılara çıkarak yardım bekledi. Ancak hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Suların çekilmesiyle can kaybının artacağından endişe edilirken Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, dayanışma mesajı verdi. "Halka yardım etmek için mümkün her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

YUNANİSTAN'DA SELE TESLİM

Bir başka sel haberi gelen ülke Yunanistan... Yaz ayları boyunca orman yangınları ile boğuşan Yunanistan şimdide sellerle boğuşuyor.

Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi.

Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişinin de cansız bedeni bulundu.

Atina hükümeti, cep telefonlarına ilettiği mesajda, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.

Bulgaristan'da sağanak sonrası sel yaşandı. Ülkenin Karadeniz sahilindeki Tsarevo kasabasında seller can kaybına yol açtı.

Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.