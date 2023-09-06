Kırklareli'ndeki sel felaketinde karar! Bungalov evlerin sahibi o suçtan gözaltında!

Kırklareli İğneada'da sel felaketi sonrası bungalov evler sele kapılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Evlerin sahibine, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildi.

BUNGALOV EVLERİN SAHİBİNE GÖZALTI KARARI

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şu ifadeleri kullandı: