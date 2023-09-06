Kırklareli'ndeki sel felaketinde karar! Bungalov evlerin sahibi o suçtan gözaltında!

Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde çok sayıda vatandaş yaşamını yitirmişti. Kaybolanların arama çalışmalarının sürdüğü bölgede, sele kapılan bungalov evlerin sahibi hakkında karar verildi. Kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde karar! Bungalov evlerin sahibi o suçtan gözaltında!
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Kırklareli İğneada'da sel felaketi sonrası bungalov evler sele kapılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Evlerin sahibine, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildi.

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BUNGALOV EVLERİN SAHİBİNE GÖZALTI KARARI

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde karar! Bungalov evlerin sahibi o suçtan gözaltında! - Resim : 2

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şu ifadeleri kullandı:

- Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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