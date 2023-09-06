O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketlerinden sonra Meteoroloji 8 il için daha uyarı yayınladı. Korkutan uyarıda 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan ani sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin uyardığı 8 il...

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Türkiye'de Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketinin etkileri sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketinin ardından 8 il için de uyarı yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardıİstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardıGündem

8 İL İÇİN KORKUTAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir için uyarı yapıldı. Gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ani sele karşı dikkatli olunması istendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # Hava durumu # sağanak # sel
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar "Bu Dalga AK Parti Hükümetini Aşacak!" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek - 5 Eylül 2023 - Ulusal Kanal "Bu Dalga AK Parti Hükümetini Aşacak!" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek - 5 Eylül 2023 - Ulusal Kanal O bankalar kredi kartı dağıtıyor! O bankalar kredi kartı dağıtıyor!