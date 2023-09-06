O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

Türkiye'de Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketinin etkileri sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketinin ardından 8 il için de uyarı yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

8 İL İÇİN KORKUTAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir için uyarı yapıldı. Gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ani sele karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: