O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı
İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketlerinden sonra Meteoroloji 8 il için daha uyarı yayınladı. Korkutan uyarıda 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan ani sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin uyardığı 8 il...
Türkiye'de Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketinin etkileri sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketinin ardından 8 il için de uyarı yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
8 İL İÇİN KORKUTAN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir için uyarı yapıldı. Gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ani sele karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.