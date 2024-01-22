Ensarullah duyurdu: "ABD gemisini vurduk"

Ensarullah Hareketi, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisini vurduğunu açıkladı. ABD'den henüz açıklama gelmedi.

Ensarullah duyurdu: "ABD gemisini vurduk"
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Yemen'deki Ensarullah Hareket, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde İsrail'e destek olan askeri ve ticari gemileri hedef almaya devam ediyor.

Hareket tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediği duyurularak, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

ABD tarafı söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Saldırıda gemide hasar ya da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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# Yemen # abd
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