Doğu Perinçek’ten milletvekillerine çağrı: "Milletimiz NATO Meclisi değil Millet Meclisi istiyor"

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Bu kararın ardından söz konusu tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.Edinilen bilgilere göre İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili düzenleme yarın TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "TBMM üyeleri NATO'nun vekilleri olamaz" diyerek Milletvekillerine İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu vermesi çağrısı yaptı.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK’TEN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Doğu Perinçek şunları ifade etti:

Milletimiz NATO Meclisi değil Millet Meclisi istiyor

NATO’YA EVET TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE İHANETTİR

Sayın TBMM Başkanı,

Sayın Milletvekilleri

İsveç’in NATO’ya alınması konusu bugün saat 15.00’de TBMM’de görüşülecektir.

NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, daha on gün önce Metina’da özel kuvvet unsurlarıyla yönettiği baskında dokuz Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Baskın sonrasında F-16 uçaklarıyla hava sahasını kapatarak PKK terör örgütünü silahlı korumuştur. Ekim ayından beri SİHA ve İHA’larımızı hedef alan da ABD emperyalizmi ve NATO’dur.

NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, Dedeağaç’tan başlayarak Girit’in kuzeyine kadar Yunanistan’ın Ege kıyılarına uçaklarını ve tanklarını yerleştirdi. ABD üslerinde namlular Türkiye’ye dönüktür.

Yine ABD emperyalizmi, İsrail ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını yapıyor.

ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türk Ordusunun Kıbrıs’tan çıkması dayatmasında bulunuyor.

ABD ve İsrail, Türkiye’yi öncelikli tehdit olarak görüyorlar.

NATO, kendi tatbikatlarında Büyük Devrimci önderimiz Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı kapsamında kullanıyor.

NATO’nun Doğuya ve Kuzeye doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki ABD ve İsrail tehdidinin ağırlaşması anlamına geliyor.

NATO’ya evet, Şehitlerimize ihanettir.

NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir.

NATO'YA EVET TÜRKİYE’NİN BÖLÜNMESİNE EVETTİR

ABD’nin patronluğundaki NATO, PKK Terör örgütünü besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor.

ABD’nin patronluğundaki NATO, yine DEAŞ türünden sahte İslamcı terör örgütlerini de besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor.

NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur.

NATO’ya evet, Türkiye’nin bölünmesine evettir.

NATO'YA EVET, DARBELERE EVETTİR

NATO, bir savunma örgütü değil, ABD emperyalizminin NATO üyelerini kontrol örgütüdür.

Türkiye'de 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini, en son 15-16 Temmuz 2016 darbesini, hep NATO tezgâhladı ve NATO’cu generaller yaptı. FETÖ’cü generallerin hepsi NATO’cudur.

NATO’ya evet, darbelere evettir.

NATO'YA EVET FETÖ'YE EVETTİR

FETÖ’yü NATO örgütledi ve Türk Ordusunun, Türk Polisinin, Türk Yargısının ve üniversitelerimizin içine yerleştirdi.

NATO’ya evet, FETÖ'ye evettir.

NATO’YA EVET İSRAİL’E HİZMETTİR VE FİLİSTİN’E İHANETTİR

İsrail Siyonizminin Filistin’e saldırısının arkasında ABD var, NATO var.

ABD emperyalizminin güdümündeki NATO, Filistin halkının katilidir.

Türkiye’deki NATO ve ABD üsleri, ABD ve İsrail’in gözcülüğünü yapıyor. Bu üslerden kalkan uçaklar, Güney Kıbrıs’taki Agratur üssü üzerinden İsrail’e silah taşıyor. Bombalar, Filistinli kadınları ve çocukları katlediyor.

NATO’ya evet, İsrail’e hizmettir.

NATO’ya evet, Filistin’e ihanettir.

NATO’NUN GENİŞLEMESİNE EVET, BÜYÜK SAVAŞ TEHDİDİNE EVETTİR

NATO’nun genişlemesi, ABD ve İsrail saldırganlığının azgınlaşmasından başka bir sonuç getirmez.

NATO’ya evet, Büyük savaş tehdidine evettir.

NATO’YA EVET, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İFLASINA EVETTİR

ABD ve NATO, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sıraları alan Rusya ve Çin ile ekonomik ilişkilerini baskı altına alıyor. ABD ve NATO, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağladığı İran, Irak ve Cezayir ile ilişkilerini baltalıyor.

NATO’ya evet, bu nedenlerle Rusya’ya ürünlerini satan millî sanayicimize, çiftçilerimize, Rusya’dan turist ağırlayan turizmcimize, Rusya’da iş yapan girişimcilerimize ihanettir.

NATO’ya evet, dolar saltanatına evettir, işsizliğe evettir, yoksullaşmaya evettir, iflaslara evettir, Türkiye ekonomisinin yıkıma uğratılmasına evettir.

MİLLETVEKİLLERİ NATO VEKİLİ OLAMAZ

NATO’nun Doğuya doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki tehdidin ağırlaşmasıdır.

Halkımızın yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşıdır.

Millet, NATO Meclisi değil, Millet Meclisi seçmiştir.

AK Parti yönetiminin ABD ile yaptığı görüşmelerde İsveç’e onay sözü verdiğini biliyoruz. AK Parti milletvekilleri ve MHP Milletvekilleri bu utancı paylaşamaz.

Milletvekilleri Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne bağlılık yemini etmiştir.

Milletvekili, bağımsızlık yeminini çiğneyemez.

Milletvekilleri, NATO vekili olamaz.

Milletvekillerimizi, İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı oy vermeye çağırıyoruz.

MİLLETİMİZE VE ŞEHİTLERİMİZE SÖZ VERİYORUZ

Türkiye, güvenlikte ve ekonomide ABD ve NATO ile hesaplaşacağı zorlu bir sürece girmiştir.

Vatan Partisi, bu süreçte Türk devletinin bağımsızlığına, milletinin birliğine, kahramanlığına ve fedakârlığına önderlik edecektir.

Milletimize ve şehitlerimize söz veriyoruz:

ABD ve NATO’ya karşı mücadeleden kesinlikle zaferle çıkacağız.