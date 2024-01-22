TBMM'de kritik gün yarın: İsveç'in NATO üyeliği oylanacak

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Bu kararın ardından söz konusu tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.



Edinilen bilgilere göre İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili düzenleme yarın TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

NATO'nun genişleme stratejisi kapsamında İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka dahil edilmesi süreci başladı. Özellikle Ukrayna krizinin ardından NATO, İsveç ve Finlandiya'nın katılım sürecini hızlandırdı. Bu süreçte İsveç ve Finlandiya'nın katılımına Türkiye sıcak bakmasa da AK Parti hükümeti ABD'nin ve Batı'nın baskılarına boyun eğdi.

28 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı Madrid'teki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı. Bu kararın ardından 31 Mart 2023'te TBMM Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti.



İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme ise 16 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Uzmanlar, NATO'nun genişlemesinin Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin artmasına yol açacağını dile getiriyor.

VATAN PARTİSİ'NDEN İSVEÇ TEPKİSİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "TBMM üyeleri NATO'nun vekilleri olamaz" diyerek Milletvekillerine İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu vermesi çağrısı yaptı.

Perinçek, "TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya alınmasına olumlu oy vermesi ve TBMM'nin Genel Kurulu'na sevk etmesi, Türkiye'nin geleceğine karşı işlenen bir suçtur. NATO, PKK'yı besleyen, destekleyen, Yunanistan kıyılarında Türkiye'ye karşı obüsleri kuran örgütlenme. NATO Türkiye'de darbeleri tezgahlayan 1971, 1980 darbesi ve 15 Temmuz'u tezgahlayan örgütlenmedir. NATO'ya evet Türkiye'ye ihanettir. TBMM'ye özellikle sesleniyoruz. Bu komisyondan gelen kararı kesinlikle geri çevirmelidir." ifadelerini kullandı.

'TBMM ÜYELERİ NATO'NUN VEKİLLERİ OLAMAZ'

TBMM üyeleri NATO'nun vekilleri olamaz. Onlar milletvekili olma zorunluluğunu taşıyorlar. İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı oy vermelilerdir. NATO'ya verilen oylar Türkiye'nin geleceğinde mahkum edilecek oylardır.