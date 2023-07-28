Eski Mossad Başkanı Pardo: İsrail ikiye bölündü!

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, İsrail'in ikiye bölündüğünü söyledi. Ordunun ve Mossad'ın dağıldığını belirtti!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, yayın kuruluşuna çeşitli açıklamalarda bulundu. Pardo, ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruba atıfta bulunarak şu sözlerle Başkan Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna atıflarda bulundu:

- Ku Klux Klan'a benzer koşullardan geçiyoruz. Başbakan Netanyahu, korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil.

İSRAİL ORDUSU VE MOSSAD DAĞILDI

Eski Mossad Başkanı Pardo açıklamasının devamında tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek şu sözleri söyledi:

- Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz.

Netanyahu hükümetini eleştiren Pardo:

-İsrail, umursamaz bir başbakanın varlığıyla ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi. Netanyahu, İsrail ordusunu ve Mossad'ı dağıttı.

Kaynak: KAN