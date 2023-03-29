İsrail sokaklarında tansiyon düşmüyor

İsrail'de sokakların ateşi yargı reformunun askıya alınmasına rağmen düşmedi. İsrail liderinin oğlu ABD'yi suçladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu.



Buna karşın 13 haftadır süren protestolar dinmedi. Tel Aviv sokaklarında düzenlemeye karşı göstericiler, Netenyahu taraftarları ve İsrail polisi arasında çatışmalar yaşandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, ABD'yi ülkedeki protestoları finanse etmekle suçladı. Yair Netanyahu "İsrail’deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var." dedi. ABD'nin amacının Netanyahu’yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak olduğunu savundu.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise yargıya ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi ile iç savaşın engellendiğini söyledi.



ABD ve Batı'nın endişe duyduğu ve vazgeçmesi için baskı yaptığı yargı düzenlemeleri Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.



Netenyahu yönetimi, yargı reformunu "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacak.