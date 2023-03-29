Rusya, Yars kıtalararası balistik füze sistemleriyle gözdağı verdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yars kıtalararası roket ve füze sistemleri ile donatılmış Novosibirsk füze birimiyle komuta - personel tatbikatı yürütüldüğü belirtildi.

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Rusya, Novosibirsk bölgesinde 3 bin personel ve Yars kıtalararası balistik füze sistemleriyle tatbikat yaptı.

Tatbikata toplam 3 binden fazla asker ve yaklaşık 300 birim ekipman katıldığı belirtildi.

Yars füzelerinin menzili 11 ila 12 bin kilometre olarak biliniyor. 2010 yılında ilk üretimi yapılan füze sistemi, ilk olarak 2007 yılında test edildi.

Kaynak: DHA

# rusya # balistik füze

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