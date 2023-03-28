Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor

Dolar saltanatı yıkılıyor. Özellikle Avrasya ülkeleri ABD'nin ekonomik hegemonyasını kırmak için milli paralarla ticarete yöneliyor. Hindistan ABD dolarını terk edip, Bangladeş ile ticarette milli para kullanma kararı alırken, Çin ve Brezilya arasında Yuan takas dönemi başlıyor...

Son Güncelleme:

Dünya ekonomisi yeniden şekillenirken çok sayıda ülke dolar hegemonyasına başkaldırdı. Başta Avrasya ülkeleri olmak üzere milli paralarla ticaret dönemi şahlandı.

Son olarak Hindistan tüm baskılara rağmen ABD'nin dolarını terk etme kararı aldı. Modi yönetimi, enerji ticaretinde ABD yaptırımlarının pençesine takılan Avrupa'nın yerini aldı. Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bangladeş ile milli paralarla ticaret anlaşması imzaladı. İki ülke artık ihracat ve ithalat anlaşmalarında dolar yerine milli para kullanacak.

Hindistan benzer anlaşmalar için Almanya, İsrail, Japonya, Singapur, İngiltere'nin bulunduğu 18 ülke ile görüşüyor. Yeni Delhi'nin hedefi ekonomik bağımsızlığını sağlamak adına Hint Rupisinin kullanımını yaygınlaştırmak. Hedeflenen sağlanırsa Hint Rupisi de-dolarizasyonda kritik bir aktör olacak.

Dolar hegemonyasına karşı ticarette Yuan dönemi başlatan Çin'de ataklarına devam ediyor. Pekin yönetimi Brezilya ile anlaşarak iki ülke arasında Yuan takas dönemini başlattı.

Takas sistemini düzenleyen mutabakat zaptı imzalandı. Artık ihracatçılar Çin Yuan'ı cinsinden ödeme alabilecekler.

# dolar # hindistan # bangladeş # çin # brezilya # Çin yuanı

Benzer Videolar

Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 20 ölü Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 20 ölü
Ruslar hipersonik füzelerini denedi! Ruslar hipersonik füzelerini denedi!
ABD'de dehşet ABD'de dehşet
Paris sokaklarında çöp yığınları Paris sokaklarında çöp yığınları
Suudi Arabistan'dan Çin'de dev petrol hamlesi Suudi Arabistan'dan Çin'de dev petrol hamlesi
Ukrayna'dan silah sıkıntısı itirafı Ukrayna'dan silah sıkıntısı itirafı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor
İsrail'de protesto İsrail'de protesto
İsrail'de yüz binler sokağa döküldü İsrail'de yüz binler sokağa döküldü
ABD'de felaket: 25 kişi öldü ABD'de felaket: 25 kişi öldü
Fransa senatosunda PKK skandalı Fransa senatosunda PKK skandalı
Çin’in diplomasi atağı AB'de yankı uyandırdı Çin’in diplomasi atağı AB'de yankı uyandırdı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 10.000 TL altı en iyi 5 telefon
3 Olası İstanbul depreminden fotoğraflar
4 Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı
5 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?