Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor

Dünya ekonomisi yeniden şekillenirken çok sayıda ülke dolar hegemonyasına başkaldırdı. Başta Avrasya ülkeleri olmak üzere milli paralarla ticaret dönemi şahlandı.



Son olarak Hindistan tüm baskılara rağmen ABD'nin dolarını terk etme kararı aldı. Modi yönetimi, enerji ticaretinde ABD yaptırımlarının pençesine takılan Avrupa'nın yerini aldı. Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bangladeş ile milli paralarla ticaret anlaşması imzaladı. İki ülke artık ihracat ve ithalat anlaşmalarında dolar yerine milli para kullanacak.



Hindistan benzer anlaşmalar için Almanya, İsrail, Japonya, Singapur, İngiltere'nin bulunduğu 18 ülke ile görüşüyor. Yeni Delhi'nin hedefi ekonomik bağımsızlığını sağlamak adına Hint Rupisinin kullanımını yaygınlaştırmak. Hedeflenen sağlanırsa Hint Rupisi de-dolarizasyonda kritik bir aktör olacak.



Dolar hegemonyasına karşı ticarette Yuan dönemi başlatan Çin'de ataklarına devam ediyor. Pekin yönetimi Brezilya ile anlaşarak iki ülke arasında Yuan takas dönemini başlattı.



Takas sistemini düzenleyen mutabakat zaptı imzalandı. Artık ihracatçılar Çin Yuan'ı cinsinden ödeme alabilecekler.