Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan’da, umre ziyaretine gidenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Olayda 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan'ın Asir kentinde, umre ziyaretine gidenleri taşıyan yolcu otübüsü, freninin boşalması sonucu köprüye çarptı.
Çarpma sonucu alev alan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Suudi basını, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.