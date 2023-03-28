Putin'den Batı'yı korkutan hamle: Ruslar hipersonik füzelerini denedi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 100 kilometre uzaklıktaki hedefin hipersonik füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı” denildi.


Kaynak: DHA

# rusya # hipersonik füze # Putin

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