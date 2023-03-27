Suudi Arabistan'dan dev petrol hamlesi: Çin'de rafineri ve petrokimya tesisi inşa edecek

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Çin için harekete geçti. Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisinin inşa edilerek faaliyete geçeceğini açıkladı.



Suudi şirketin açıklamasında, Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlatıldığı bildirildi. Girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya, yüzde 51'i Norinco ve yüzde 19'u Panjin'e ait olacak.



Şirketlerin ortak girişimiyle, günlük 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisinin yanı sıra yıllık 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton paraksilen üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi kurulacak.



Projenin gerekli onayları almasının ardından, tesislerin inşaatın Nisan ayından sonra başlaması ve 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.