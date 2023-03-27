İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması muhalefet tarafından protesto edildi
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara döküldü.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara döküldü.
Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi (Knesset) önünde toplanan yüzlerce protestocu, ellerinde İsrail bayraklarıyla gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı