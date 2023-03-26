Fransa senatosunda PKK skandalı: Elebaşlarına onur nişanı verildi

Fransa, PKK’lı teröristleri senatosunda ağırladı. Fransa Senatosu'nda PKK/YPG ile terör örgütünün sözde kadın kolu YPJ elebaşlarına "onur nişanı" verildi.

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PKK’lı teröristlere kucak açan Avrupa’da yeni bir skandala daha imza atıldı. Fransız Senatosunda, PKK/YPG’li teröristler için tören düzenlenip, elebaşlarına onur nişanı verildi.

Suriye’nin kuzeyini işgal eden ve ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşlarından Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Rüksan Muhammed, Fransa Senatosu’nda ağırlandı.

Fransız senatosunda adeta NATO üyesi bir ülkenin silahlı güçlerinden sorumluymuş gibi karşılanan PKK/YPG’li teröristlere “Onur Madalyası” verildi.

Nevruz resepsiyonu adı altındaki törene, PKK elebaşlarının yanı sıra çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.

Sözde Suriye Özerk Yönetiminden bir heyet de aynı gün Fransa Senatosu'na ziyaret etti. PKK’lılara, senatör Pierre Laurent eşlik etti.

PKK-YPG'nin IŞİD'e karşı fedakarca bir mücadele verdiğini söyleyen Laurent, Fransa’nın sözde Özerk Yönetim'e desteğini sürdüreceğinin ve iş birliğini daha da ilerleteceğinin altını çizdi.

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