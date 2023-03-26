Çin’in diplomasi atağı AB'de yankı uyandırdı: Görüşmek için sıraya girdiler

Çin’in dünya sahnesinde ağırlığını koyması, Avrupa Birliği’nde Pekin’e yönelik tavrı değiştirdi. Ukrayna’da sonu gelmeyen bir çatışmadan endişe duyan Avrupalı liderler, Çin’in Ukrayna barış planını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesini olumlayan açıklamalar yaptı.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borell ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmek üzere Pekin’e gideceklerini duyurdular.



İspanya Başbakanı Sanchez, Pekin ziyaretini önümüzdeki hafta yapacağını açıkladı. “Çin küresel bir aktör ve onun sesine kulak vermeliyiz.” Diyen Sanchez’in gündemine, Pekin’in Rusya-Ukrayna barışı için önerdiği plan var.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, nisan başında Pekin’e gideceğini daha önce açıklamıştı. Macron’un 4 Nisan’da başlayacak Çin ziyaretine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de eşlik edecek. Leyen, göreve başladıktan sonra ilk kez Çin’e gitmiş olacak.



Öte yandan ABD’li Politico gazetesi bu diplomasi trafiğini “Avrupalı liderler aniden Çin’e ulaşmak için birbirlerini ezmeye başladılar.” cümlesiyle haberleştirdi.



Politico’ya konuşan bir AB yetkilisi “Çin mükemmel değil ama bir gün ona ihtiyacımız olabilir. Birçok üye ülke bu değerlendirmeyi paylaşıyor.” İfadelerini kullandı.