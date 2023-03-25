Suudi Arabistan'dan Suriye adımı!

Suudi Arabistan'ın, İran'ın ardından Suriye'yle de yeniden diplomatik ilişki kuracağı bildirildi. Suriye ve Suudi Arabistan'ın, Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıkları belirtildi.

Suudi Arabistan ile Suriye’nin, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli El-İbhariyye Kanalı, Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suudi yetkililerin, iki ülke arasında konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için Suriyeli yetkililerle görüştüğünü aktardı. Haberde, görüşme talebinin Suudi Arabistan geldiği ifade edildi.

İngiliz Reuters haber ajansı da daha önce yayınladığı haberinde, Suriye ile Suudi Arabistan'ın, büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Konuya ilişkin her iki ülkeden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmeler hakkında bilgi sahibi Arap yetkililer, Umman ve Ürdün gibi diğer Arap ülkelerinin de Şam ve Riyad arasındaki yakınlaşmayı desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan Amerikan WallStreet Journal gazetesi, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki müzakerelerin Rusya'nın arabuluculuğunda yapıldığını, bir anlaşmanın sağlanması durumunda ABD’nin Batı Asya’daki nüfuz alanının daralacağını yazdı.

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