Suriye, Deyrizor'daki ABD üslerini böyle vurdu!

Suriye, PKK/YPG işgali altındaki Deyrizor’da ABD üslerini vurdu. Operasyonda 6 Amerikan askeri yaralandı.

Son Güncelleme:

Suriye, Deyrizor’da ABD üslerini yerle bir etti.

Suriye, işgalci ABD askerleri ve PKK/YPG’li teröristlerin konuşlandığı Ömer petrol ile Kuniko gaz sahası ve çevresini füzelerle vurdu.

Amerikan üslerine yönelik 10 roket atışı yapılırken, ABD Merkez Komutanlığı 6 askerin yaralandığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise, üslerin vurulmasından İran’ı sorumlu tuttu.

Deyrizor, hem petrol ve gaz sahaları hem de İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısı nedeniyle Suriye’nin en stratejik kentlerinden biri… Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da Deyrizor’dan geçiyor.

Suriye’de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren ABD, PKK/YPG terör örgütüyle birlikte ülkenin petrol ve tahılını yağmalıyor.

PKK/YPG'li teröristlerin, Deyrizor, Haseke ve Rumeylan’da ABD ordusunun koruması altında yaptıkları petrol hırsızlığı bir çok kez görüntülenerek, belgelendi.

ABD’nin yasadışı faaliyetleri nedeniyle Suriye’nin bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına neden olduğu belirtiliyor.

Şam, Suriye’deki petrol ve doğalgaz hırsızlığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir mektupla iletmiş, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ABD’nin Suriye'deki yasadışı faaliyetlerini “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.

# suriye # Deyrizor # abd üssü

Benzer Videolar

Çin ve ABD arasında "TikTok" kavgası Çin ve ABD arasında "TikTok" kavgası
Göstericiler Paris'i ateşe verdi Göstericiler Paris'i ateşe verdi
Rusya'dan Avrupa'ya uranyum uyarısı Rusya'dan Avrupa'ya uranyum uyarısı
Suudi Arabistan'dan Suriye adımı! Suudi Arabistan'dan Suriye adımı!
ABD ve AB'den ortak deniz tatbikatı ABD ve AB'den ortak deniz tatbikatı
"Ukrayna Avrupa'da yeni bölünmelere neden olacak" "Ukrayna Avrupa'da yeni bölünmelere neden olacak"
ABD'de polis şiddeti yine can aldı ABD'de polis şiddeti yine can aldı
Şi Ukrayna müzakere önerisini Putin ile görüştü Şi Ukrayna müzakere önerisini Putin ile görüştü
Rus Su-35 uçakları ABD uçaklarını engelledi Rus Su-35 uçakları ABD uçaklarını engelledi
Nevruz Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı Nevruz Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı
Rusya'da "Iphone kullanmayın" talimatı Rusya'da "Iphone kullanmayın" talimatı
Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
2 Seçim kurulları adresleri ve telefonları
3 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman?
4 Suriye ABD üslerini vurdu
5 TOKİ İstanbul Tuzla çekilişleri açıklandı!