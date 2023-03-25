Suriye, Deyrizor'daki ABD üslerini böyle vurdu!

Suriye, Deyrizor’da ABD üslerini yerle bir etti.



Suriye, işgalci ABD askerleri ve PKK/YPG’li teröristlerin konuşlandığı Ömer petrol ile Kuniko gaz sahası ve çevresini füzelerle vurdu.



Amerikan üslerine yönelik 10 roket atışı yapılırken, ABD Merkez Komutanlığı 6 askerin yaralandığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise, üslerin vurulmasından İran’ı sorumlu tuttu.



Deyrizor, hem petrol ve gaz sahaları hem de İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısı nedeniyle Suriye’nin en stratejik kentlerinden biri… Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da Deyrizor’dan geçiyor.



Suriye’de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren ABD, PKK/YPG terör örgütüyle birlikte ülkenin petrol ve tahılını yağmalıyor.



PKK/YPG'li teröristlerin, Deyrizor, Haseke ve Rumeylan’da ABD ordusunun koruması altında yaptıkları petrol hırsızlığı bir çok kez görüntülenerek, belgelendi.



ABD’nin yasadışı faaliyetleri nedeniyle Suriye’nin bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına neden olduğu belirtiliyor.

Şam, Suriye’deki petrol ve doğalgaz hırsızlığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir mektupla iletmiş, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ABD’nin Suriye'deki yasadışı faaliyetlerini “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.