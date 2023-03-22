Rusya'dan Avrupa'ya uranyum uyarısı: "Gereken cevabı veririz"

Çin ve Rusya Devlet Başkanları Moskova'da ikili zirve düzenledi.

"Şi Cinping:

- Şu anda 100 yıldan bu yana görülmemiş değişimler yaşanıyor. Ve biz bu değişimlere doğru beraber gidiyoruz.

Putin:

- Katılıyorum...

İşte bu görüntülerle bitti zirve. Atlantik basını zirveyi "ABD'ye meydan okudular" başlığı ile servis etti.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti çok ses getirdi. Şi-Putin zirvesinde gündem Ukrayna krizi, ABD ve NATO'nun Asya-Pasifik kuşatması oldu. 2 ortak bildirinin imzalandı.

- Bu bildiriler, Rusya ile Çin arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek, iki devlet ve halkın istikrarını sağlayacak.

Zirve sonrası liderler kameralar karşısındaydı. Şi'yi Moskova'da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

- Dostluğumuz en zor durumlarda bile tüm sorunlara çözüm bulmamızı, ikili ve uluslararası gündemlerdeki tüm güncel konuları şahsen kontrol altında tutmamızı sağlıyor.

Çin'in Ukrayna ile müzakere önerisine sıcak baktıklarını belirten Putin, Kiev'in aynı çizgide olmadığını belirtti.

- Rusya ile Çin uluslararası ve bölgesel konularda aynı pozisyon sergiliyor. Çin'in ortaya koyduğu barış planı hükümlerinin birçoğunun, Rusya'nın yaklaşımlarıyla uyumlu olduğunu ve Batı ile Kiev'in hazır olduğunda barışçıl bir çözüm için baz alınabileceğini düşünüyoruz. Ancak şimdiye kadar onların buna hazır olduğunu göremiyoruz.

Rus Lider AB'nin Ukrayna'ya silah göndermeye devam ettiğini vurguladı, İngiltere'yi uyardı:

- İngiltere Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk ederse Rusya gerekli şekilde cevap vermek zorunda kalacak.

Çin Devlet Başkanı Şi de Putin'in sözlerine destek verdi:

- Çin-Rusya bağları ikili ilişkilerin çok ötesine geçerek modern dünya düzeni ve insanlığın kaderi için hayati önem taşıyor. Bu konuda Putin ile hemfikiriz.

Çin ile Rusya'nın, BMGK'nin daimi üyesi olduğuna dikkat çekti. Şi, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydetti.

- Bu krizin çözümü konusunda, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini baz alıyoruz, nesnel ve tarafsız pozisyon sergiliyoruz, uzlaşmayı ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyoruz. Pozisyonumuz konunun özüne ve gerçeğe dayalıdır. Her zaman barıştan ve diyalogdan yanayız, tarihin doğru tarafında yer alıyoruz.

Zirve sonrası Putin, Çinli mevkidaşını samimiyetle uğurladı. Şi'nin vedalaşırken söyledikleri çok kutuplu dünyanın geleceğinin özeti olarak yorumlandı.



Şi Cinping:

- Şu anda 100 yıldan bu yana görülmemiş değişimler yaşanıyor. Ve biz bu değişimlere doğru beraber gidiyoruz.

Putin: