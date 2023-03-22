ABD'de polis şiddeti yine can aldı

Yine ABD, yine polis şiddeti, yine ölüm... Virginia'da Kenyalı bir göçmen polis şiddetiyle hayatını hayatını kaybetti. 28 yaşındaki siyahi gencin nefessiz kalarak boğulduğu açıklandı.

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ABD polisinin orantısız güç uyguladığı gözaltı işlemleri can aldı. Bu kez adres Virginia'ydı.

Görüntülerdeki kişi Kenyalı bir göçmen olan Irvo Otieno... Henüz 28 yaşındayken ABD polis şiddetinin kurbanı oldu.

Hırsızlık ihbarıyla gözaltına alındı Oteino. Sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Kriz geçirdi. Yaşanan gerginlik sırasında 11 dakika boyunca zor kullanılarak yerde tutuldu. Nefessiz kaldı. Hayatını kaybetti.

O anlar hastane kameralarınca kayıt altına alındı. 27 dakikalık görüntüde Otieno’nun elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde odaya sokulduğu, 7 polisin ve 3 hastane görevlisinin üstüne çıktığı ve dakikalarca öyle kaldığı görülüyor.

Nefessiz kalan gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan 2 polis memurunun kefalet ile serbest bırakıldı.

ABD halkı yaşananlara tepkili, gencin ailesi perişan. Anne Ouko Otieno, “Oğluma, köpeklere yapılan muameleden daha kötü davranıldı.” ifadesini kullandı.

ABD basını yaşananları "Amerikan rüyasının zorladığı yolculuğun sonu acı oldu" yorumuyla paylaştı.

# abd # polis şiddeti

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