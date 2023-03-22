Şi Ukrayna müzakere önerisini Putin ile görüştü

Moskova kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Avrasya'nın öncü ülkelerinden Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yaptı. Dünya üç gün sürecek resmi temaslara kenetlendi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Lideri Şi'yi başkent Moskova'da ağırladı. Ziyaretin ilk gününde iki lider 4 buçuk saat süren basına kapalı bir görüşme yaptı. Gündem Rusya'nın Ukrayna'da NATO'ya karşı düzenlediği özel harekat ve ABD'nin Asya-Pasifik'te Çin'i kuşatma adımlarıydı. Ayrıntı açıklanmadı.



Şi, ziyaretin ikinci gününde Rusya Hükümet Konağı'nda, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de görüştü. Şi Cinping, "Tarihi Mantığa uygun olduğu için ilk yurtdışı ziyaretimde Rusya'yı seçtim" dedi.



Putin ile ikinci görüşme Kremlin Sarayı'ndaydı. Çin lideri Georgiyevskiy Salonu'nda resmi tören ile karşılandı. Şi ve Putin gülümseyerek tokalaştı, kameralara samimi görüntüler yansıdı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Putin ve Xi görüşmeye geçti.





İKİ LİDER UKRAYNA KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Çin'in Ukrayna'da çözüm için sunduğu barış planını dikkatli bir şekilde incelediğini söyledi. Şi'yle bunu istişare edeceklerini belirterek Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu bir kez daha vurguladı.



"Ukrayna'daki akut krizin çözümüne yönelik önerilerinizi dikkatlice inceledik. Elbette bu konuyu istişare etme imkanımız olacak. Biz, müzakere sürecine her zaman açığız. Kesinlikle saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz de dahil tüm bu konuları mutlaka ele alacağız"





ÇİN'DEN UKRAYNA'DA SİYASİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Çin Devlet Başkanı da çatışmaların nihayetinde diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini kaydetti. Çin'in Ukrayna'da siyasi çözümünden yana olduğunu, Soğuk Savaş mantığını ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini vurguladı: