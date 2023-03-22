Nevruz Bayramı Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı

Doğanın uyanışı ya da baharın başlangıcını temsil eden Nevruz, her yıl 21 Mart’ta kutlanıyor. Farsça ‘yeni gün’ anlamına gelen Nevruz Bayramı gelenekleri Milattan Sonra 2’nci yüzyıldan bu yana devam ediyor.



Nevruz bayramı, bu yıl da Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı.



İran’ın başkenti Tahran’da yapılan kutlamalarda bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte müzikal danslı su çeşmesi ve ışık gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. İran’da Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kutlanıyor.



Azerbaycan’da Nevruz kutlamalarının adresi, Bakü'nün Surahanı ilçesindeki tarihi Ateşgah Mabedi oldu. Bakülüler, Ateşgah'ta düzenlenen kutlama etkinliklerine akın etti. Etkinlikte çeşitli müzik grupları sahne aldı, kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı.



Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen kutlamaya Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı. Nevruz'un gelişini simgeleyen tiyatro oyununun sahnelenmesiyle başlayan etkinlikte kız isteme geleneği ve ekin ekmeye davet edilmesini konu alan sahne canlandırıldı. Bayram duası ile devam edilen etkinlik, çocuk ve yetişkin folklor gruplarının sahne almasıyla ve yerel sanatçıların konseriyle son buldu.



Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Zaho kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. On binlerce Iraklı, tarihi Delal köprüsü alanında toplanarak yapılan etkinliğe katıldı. Irak'ın Süleymaniye kentinde Salim caddesinde yapılan etkinliklerde de Nevruz ateşi yakıldı. Tarihi Kerkük Kalesi ve Baba Gürgür Parkı'nda yapılan kutlamada da yoğun güvenlik önlemleri alındı.