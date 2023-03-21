Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme

Çin Devlet Başkanı Cinping, dün Moskova'ya gitmişti. Törenle karşılanan Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

İki lider bugün de bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kapsamlı ortaklığın daha da geliştirilmesi ve Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşimin güncel konuları, uluslararası arenada işbirliğinin derinleştirilmesi konuları görüşülecek" denildi.