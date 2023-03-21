Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ikinci kez bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Cinping, dün Moskova'ya gitmişti. Törenle karşılanan Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

İki lider bugün de bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kapsamlı ortaklığın daha da geliştirilmesi ve Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşimin güncel konuları, uluslararası arenada işbirliğinin derinleştirilmesi konuları görüşülecek" denildi.

Kaynak: DHA

# Çin Devlet Başkanı Şi Cinping # Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Benzer Videolar

KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı
Şi ile Mişustin Moskova'da görüştü Şi ile Mişustin Moskova'da görüştü
Taliban akraba atamalarını yasakladı Taliban akraba atamalarını yasakladı
Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlandı Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlandı
Putin ve Şi bir araya geldi Putin ve Şi bir araya geldi
Putin Şi'yi böyle karşıladı Putin Şi'yi böyle karşıladı
Şi Cinping, Putin ile görüşmek için Rusya'da Şi Cinping, Putin ile görüşmek için Rusya'da
Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret
Portekiz'de işçiler sokağa indi Portekiz'de işçiler sokağa indi
ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor
Arap Partileri Konferansı Şam'da bir araya geldi Arap Partileri Konferansı Şam'da bir araya geldi
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
2 Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Malatya'da deprem
5 Galatasaray'a transfer yasağı geldi!