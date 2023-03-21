Taliban akraba atamalarını yasakladı

Taliban, Afgan yetkililerin akrabalarını hükümet kurumlarına atamasını yasakladı.



Afganistan dini lideri ve Taliban'ın yüksek komutanı Hibetullah Ahundzade, dikkat çeken bir kararname yayımladı. Yetkililere, oğullarını ve diğer akrabalarını görevden alma talimatı verdi.



Kararnamede, bundan sonra hükümet yetkililerinin akrabalarını devlet kadrolarına atamaması istendi. Talimatın hızla uygulanması, kararnameye uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Görevden alınan kişilerin yerine yeni atamalar yapılacağı duyuruldu.



Batı medyası Taliban'ı "liyakat" üzerinden hedef alıyordu. Taliban yönetimi bu adımıyla Batı medyasının kararlama kampanyalarına boyun eğilmeyeceğini ilan etti.