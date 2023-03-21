Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kırgızistan'da yenilenme ve baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova'nın katılımıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği yapıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta da yer aldı.

Nevruz'un gelişini simgeleyen tiyatro oyununun sahnelenmesiyle başlayan etkinlikte, kız isteme geleneği ve ekin ekmeye davet edilmesini konu alan sahne canlandırıldı.

Bayram duası ile devam edilen etkinlik, çocuk ve yetişkin folklor gruplarının sahne almasıyla ve yerel sanatçıların konseriyle son buldu.

CUMHURBAŞKANI HALKIN NEVRUZUNU KUTLADI

Cumhurbaşkanı Caparov, "Yenilenmeye ve yeni bir yaşam için çaba göstermeye çağıran Nevruz Bayramınızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, büyük Kırgız halkının, eski zamanlardan beri, topraklarının her parçasını ve ana vatanlarının tüm berrak kaynaklarını koruyarak doğa ile uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.

Geçen yıl Nevruz Bayramı'nı ülkenin sınır bölgesi Batken'de karşıladıklarını anımsatan Caparov, "Barış ve uyum içinde yaşayan, sınırları belirlenmiş yeni Kırgızistan'ı gelecek nesle aktaracağımızın sözünü verdik. Elbette sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.

Caparov, stratejik ortaklarla ve dost ülkelerle olan işbirliğini güçlendirdiklerini ifade ederken, halkın refahı ve istihdamın artması için çalıştıklarını, bütçe gelirlerini artırdıklarını, altın rezervini büyüttüklerini, kara yollarını onarmaya devam ettiklerini, ülkenin savunmasını ve güvenliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Çatışmaların ve felaketlerin yaşandığı dünya ekonomisinin şoklar geçirdiğini belirten Caparov, dünyadaki gelişmelerinin Kırgızistan'da fiyatlardaki artışı önemli ölçüde etkilediğine işaret etti.

Caparov, alternatif ticaret için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesine büyük önem verildiğinin altını çizdi.

Ala-Too Meydanı'ndaki kutlamalar, el sanatları fuarı, spor oyunları, geleneksel kıyafetlerin ve adetlerin tanıtımı ile devam etti.

Bişkek hipodromunda gün içinde at üstünde kartal uçurma ve güreş, at yarışları ile bir hafta süren Kök Börü at oyunlarının ödül töreni yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kırgızistan # Nevruz Bayramı

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