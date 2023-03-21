Putin ve Şi bir araya geldi: O görüşmede neler konuşuldu?

Rusya'ya bir devlet ziyareti daha gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Şi, 10 yıl önce cumhurbaşkanı seçildikten sonra ziyaret ettiği ilk ülkenin Rusya olduğunu ve o ziyarete ilişkin anıların bugün de tazeliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

Putin, Şi'yi Rusya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti dolayısıyla sıcak bir şekilde karşıladı ve yeniden Çin Devlet Başkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini bir kez daha içtenlikle kutladı.

Putin, Şi'nin güçlü liderliği altında Çin'in kesinlikle gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğine ve belirlenen tüm büyük hedefleri başarıyla gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi.

Rusya'da diğer yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Şi, Putin'in güçlü liderliği altında Rusya'nın kalkınma ve gençleşme konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Rus halkının Başkan Putin'e güçlü destek vermeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Görüşmede, Çin-Rusya ilişkilerinin bugün bulunduğu noktaya gelmesinde derin bir tarihsel mantık olduğu vurgulandı. Çin ve Rusya'nın birbirlerinin en büyük komşusu ve kapsamlı stratejik ortağı olduğu ve her iki ülkenin de ilişkilerini genel diplomasilerinde ve dış ilişkiler politikalarında yüksek bir öncelik olarak gördüğü söylendi.

Şi, hem Çin hem de Rusya'nın ulusal kalkınma ve gençleşmeyi gerçekleştirmeye, dünyanın çok kutupluluğunu desteklemeye ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi için çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın Çin ile ikili pratik işbirliğini derinleştirmeye, uluslararası meselelerde iletişim ve işbirliğini arttırmaya ve uluslararası ilişkilerde dünyanın çok kutupluluğunu ve daha fazla demokrasiyi teşvik etmeye devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

"STRATEJİK ORTAKLIK"

İki taraf Ukrayna konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Şi, Ukrayna meselesinde barış ve rasyonalite seslerinin yükseldiğini vurguladı. Çoğu ülkenin gerginliğin azaltılmasını desteklediğini, barış görüşmelerinden yana olduğunu ve yangına körükle gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Tarihe bakıldığında çatışmaların eninde sonunda diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğinin görüldüğünü söyledi.

Şi, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumuna dair bir belge yayınladığını, krizin siyasi yollarla çözülmesini savunduğunu ve Soğuk Savaş zihniyetini ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın Çin'i tarafsız, objektif ve dengeli bir tutum sergilediği ve önemli uluslararası meselelerde adalet ve hakkaniyeti savunduğu için takdir ettiğini söyledi.

İki Devlet Başkanı, önümüzdeki yıllarda Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklığı için yeni bir koordinasyon planı hazırlamak üzere ertesi gün resmi görüşmeler yapmayı dört gözle beklediklerini söyledi.