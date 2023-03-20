Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret: Böyle karşılandı!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Mariupol şehrine helikopterle gitti.

Putin, araba sürerek şehrin çeşitli semtlerini, sahil şeridini ve tiyatro binasını gezdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Putin'e kentteki inşaat ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Putin, Mariupol'deki Nevskiy Mahallesi'nde kent sakinleri ile görüştü, bir aileyi evinde ziyaret etti.

RUS BİRLİKLERİNİN KOMUTA MERKEZİNE ZİYARET

Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta aktif rol alan Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Rus birliklerinin komuta merkezini de ziyaret etti.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bazı komutanların rapor sunumlarını dinledi.

Putin, dün de Kırım'daki Sivastopol şehrine ziyaret gerçekleştirmişti.