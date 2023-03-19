Portekiz'de işçiler sokağa indi

Portekiz’de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle sokaklara indi.



Portekiz İşçiler Genel Konfederasyonunun "ulusal acil durum" sloganıyla organize ettiği gösteriye, işçi ve emekliler başta olmak üzere toplumun her kesiminden katılım oldu.



Eylemde yapılan konuşmalarda gerek gıda ürünleri gerekse konut fiyatlarındaki artışın artık tahammül edilemeyecek seviyeye yükseldiği vurgulandı. Durumun daha da kötüleşmemesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.



Tüm işçi ve emeklilere en az yüzde 10 maaş zammı talep edilen eylemde, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına üst limit ve karlarını artıran büyük şirketlere ek vergi getirilmesi istendi.