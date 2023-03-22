Rus Su-35 uçakları ABD uçaklarının sınır ihlalini önledi

ABD savaş uçakları Baltık Denizi'nde Rusya'nın hava sahasını ihlal etti. Rus jetleri, havalandı. ABD'nin iki bombardıman uçağı engellendi.

ABD, Rusya'yı taciz etmeye devam ediyor. Bu kez ABD savaş uçakları Baltık Denizi'nde Rus hava sahasını ihlal etti.

Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. İki ABD bombardıman uçağının engellendiğini duyurdu.

ABD'DEN HAVA SAHASI TACİZİ

Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi:

- Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedildi. Sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.

# rusya # abd

Benzer Videolar

Nevruz Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı Nevruz Asya ülkelerinde coşkuyla kutlandı
Rusya'da "Iphone kullanmayın" talimatı Rusya'da "Iphone kullanmayın" talimatı
Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme Cinping ve Putin arasında ikinci görüşme
Şi Ukrayna müzakere önerisini Putin ile görüştü Şi Ukrayna müzakere önerisini Putin ile görüştü
KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı
Şi ile Mişustin Moskova'da görüştü Şi ile Mişustin Moskova'da görüştü
Taliban akraba atamalarını yasakladı Taliban akraba atamalarını yasakladı
Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlandı Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlandı
Putin ve Şi bir araya geldi Putin ve Şi bir araya geldi
Putin Şi'yi böyle karşıladı Putin Şi'yi böyle karşıladı
Şi Cinping, Putin ile görüşmek için Rusya'da Şi Cinping, Putin ile görüşmek için Rusya'da
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (22 MART 2023)
2 Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması
3 Putin'den İngiltere'ye net mesaj
4 PKK-HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek adımı
5 22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları