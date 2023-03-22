Rus Su-35 uçakları ABD uçaklarının sınır ihlalini önledi

ABD, Rusya'yı taciz etmeye devam ediyor. Bu kez ABD savaş uçakları Baltık Denizi'nde Rus hava sahasını ihlal etti.



Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. İki ABD bombardıman uçağının engellendiğini duyurdu.





ABD'DEN HAVA SAHASI TACİZİ

Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi:

- Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedildi. Sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.



Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.